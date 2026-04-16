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Le football malien a un nouveau patron

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Le football malien a un nouveau patron

Une nouvelle ère commence. Mahazou Cisset devient le nouveau président de la Fédération malienne de football, au terme d’une Assemblée générale extraordinaire tenue ce jeudi. Le nouveau patron du football malien, qui a obtenu 95,83% des voix (69 pour, 1 contre et 2 votes blancs), était l’unique candidat dont la liste a été retenue au préalable de ces élections.

Le début d’un nouveau cycle

Surnommé « Baba », Mahazou Cisset s’est donné la mission de reconstruire en s’appuyant sur trois axes majeurs : la transparence dans la gestion des affaires, l’unification des acteurs du football malien et la professionnalisation du championnat national.

L’économiste de formation succède à Mamoutou Touré, président déchu suite à la démission de plusieurs membres de son comité exécutif en janvier dernier. Il est important de rappeler que l’ancien dirigeant de la Femafoot, élu une première fois en 2019, a brigué un second mandat en 2023 alors qu’il se trouvait en prison.

Après les paroles, place aux actes.

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CT

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