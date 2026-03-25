Le Mali va défier la Russie sans plusieurs cadres

Du grand remue-ménage chez les Aigles. La Fédération malienne de football a (enfin) dévoilé la liste des joueurs retenus par Tom Saintfiet à l’occasion de la trêve internationale, ce mercredi. Le sélectionneur belge du Mali a décidé de convoquer 24 joueurs pour affronter la Russie en match amical, le 31 mars.

Un visage connu de la Ligue 2 fera ses premiers pas en équipe nationale malienne : Alpha Sissoko, le défenseur de Guingamp. Il retrouvera Kalidou Sidibé, son partenaire en club, déjà appelé en juin 2025.

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Des cadres mis de côté

Cette liste interpelle en raison de l’absence de nombreux joueurs majeurs, dont Lassine Sinayoko, Mamadou Sangaré, Amadou Haïdara et 12 autres partenaires présents lors de la dernière CAN. « Selon le sélectionneur, Tom Saintfiet, ces joueurs sont déclarés forfaits pour diverses raisons : blessures, repos, raisons familiales, etc. » écrit la FÉMAFOOT sur ses réseaux sociaux. L’occasion parfaite pour les petits nouveaux de brûler la rétine de l’entraîneur.

Tom Saintfiet aime autant changer d’équipe que de joueurs.

Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve