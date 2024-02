Nouveau challenge pour le coach belge Tom Saintfiet

Tom sauveur !

Quel est le rapport entre le Satellite Abidjan, le Young Africans FC, la sélection U17 du Qatar ou encore le Bangladesh ? Eh bien toutes ces formations ont eu à leur tête Tom Saintfiet à un moment donné de leur histoire. Le coach belge, qui approche doucement mais sûrement des 51 ans, va connaître une vingt-septième écurie après six ans en Gambie. C’est à un peu moins de 15 000 kilomètres de Banjul, la capitale gambienne, que Saintfiet a retrouvé du boulot : il a en effet été nommé à la tête de la sélection masculine des Philippines. Un rebond chez le 139e du classement FIFA, après avoir échoué à emmener la Gambie au-delà du premier tour de la CAN 2024. Les coéquipiers de Musa Barrow n’ont en effet pas pris le moindre point lors de cette édition ivoirienne, un triste parcours bien loin du quart de finale de 2021.

The Philippine Football Federation welcomed new Men’s National Team 🇵🇭 head coach Tom Saintfiet

He is set to lead the team heading into the FIFA World Cup 2026 qualifiers against Iraq this March 2026.#PFF #PHIMNT pic.twitter.com/dH3Kn5yvSF

— Philippine Football Federation (@philfootball) February 26, 2024