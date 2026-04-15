Griezmann prend son pied

Les remontadas ne sont plus à la mode. Mené de deux buts après 24 minutes, l’Atlético de Madrid a résisté au FC Barcelone mardi soir pour obtenir son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions (1-2). Un scénario similaire à celui vu récemment en Coupe du Roi, ce qui n’est pas pour déplaire à Antoine Griezmann. « L’Atlético, c’est ça, c’est souffrir jusqu’au coup de sifflet final, travailler ensemble, courir ensemble, avec les supporters qui nous poussent », a-t-il résumé au micro de Canal+.

Notre Grizou national peut encore espérer une fin de saison en apothéose avant de rejoindre la MLS. « Samedi on a une finale (contre la Real Sociedad), on va bien se reposer. Depuis janvier, j’ai repris ma place sur le terrain, je joue beaucoup plus qu’en début de saison, je suis en train de prendre du plaisir et de kiffer mon jeu. »

Relancé sur sa séquence émotion avec Diego Simeone, il a confié qu’il ne s’attendait « pas du tout » à cette déclaration d’amour : « Je le regardais en train de parler, je me demandais si c’était vraiment réel ! Ça m’a touché énormément. On a quelque chose de spécial, je lui dois énormément. Pour moi, c’est une fierté et un plaisir de tout donner sur le terrain. »

On le veut, ce doublé Coupe du Roi – Ligue des champions.

Revivez la qualification de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone (1-2)