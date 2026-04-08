Griezmann-Simeone, l'amour ouf

Si Diego Simeone fait les beaux jours de l'Atlético de Madrid depuis 15 ans, son aventure madrilène parait désormais indissociable de celle d'Antoine Griezmann qui après dix saisons au cumulé chez les Colchoneros ralliera Orlando et la MLS à l'issue de la saison. Une relation singulière, presque filiale, qui arrive à son crépuscule, avec comme dernière danse une épopée en Ligue des champions.

Peu enclin à extérioriser ses sentiments, Diego Simeone a fait une exception en conférence de presse d’avant-match ce mardi. Alors que l’Atlético de Madrid s’apprête à défier le FC Barcelone pour la cinquième fois de la saison toutes compétitions confondues, le tacticien argentin a fait l’éloge d’Antoine Griezmann présent à ses côtés : « En tant qu’entraîneur et supporter de l’Atlético, je tiens à te remercier pour ton travail acharné et ton humilité. Tu es un modèle pour la jeunesse d’aujourd’hui, dans une société qui a besoin de plus de personnes comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as apporté ».

Las palabras de Simeone para Antoine Griezmann: "Te considero un jugador y te considero un amigo, te quiero mucho". "Perdón, era decir solamente estas palabras".pic.twitter.com/ICOUQT9M3h — Iván (@IvaanBlanco26) April 7, 2026

Une résistance à toute épreuve

Il est coutume d’opposer football romantique et football moderne, depuis une décennie désormais Simeone et Griezmann parviennent à conjuguer les deux. « Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi et, si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matchs de plus en Ligue des champions. Profites-en, je t’aime beaucoup. Après, je reste ton entraîneur, donc tu sais que demain si tu ne cours pas tu vas sortir », a toutefois prévenu Simeone. Proches au point de partir en vacances ensemble, le Cholo était même la première personne à qui Grizou a envoyé un texto après avoir remporté la Coupe du monde en 2018 : « Regarde comme elle est belle. Si je l’ai fait, c’est aussi grâce à toi. Cette coupe, elle est aussi pour toi », comme il l’avait expliqué à France Football.

Sur le plan personnel, je l’admire et je l’aime. C’est un honneur, une fierté et un plaisir de jouer pour lui. Antoine Griezmann à propos d’El Cholo

Alors que son départ au FC Barcelone à l’intersaison 2019 avait fait couler beaucoup d’encre du côté de la capitale espagnole, Simeone avait refusé d’accabler celui qui allait finalement faire un come-back triomphant deux ans plus tard : « Antoine a toujours tout donné pour l’Atlético quand il était là, et je ne souhaite pas juger une relation longue de cinq ans uniquement sur la façon dont elle s’est terminée. Pendant son séjour ici, Antoine a constamment répondu présent sur le terrain en affichant un niveau de jeu incroyable. Ce qu’il a fait ici est fantastique et je ne peux que lui souhaiter le meilleur dans sa nouvelle aventure », comme l’avait rapporté AS.

De son côté Griezmann a toujours rappelé l’importance de Simeone dans sa carrière, comme cela a encore été le cas lors de la conférence de presse de mardi : « Pour ouvrir mon cœur, j’ai besoin d’être avec mes enfants et ma femme, et avec Cholo et sa famille. C’est là que je pourrai vraiment m’exprimer. Mais oui, je lui dois tellement. J’ai atteint un niveau que je n’aurais jamais imaginé. D’abord grâce à la Real Sociedad, et ensuite grâce au Cholo, qui à travers son travail m’a appris énormément de choses. Sur le plan personnel, je l’admire et je l’aime. C’est un honneur, une fierté et un plaisir de jouer pour lui ».

Un palmarès commun

Le ménage à trois entre Griezmann, Simeone et l’Atléti a également été couronnée de succès puisqu’ensemble les deux hommes ont permis aux Colchoneros de remporter la Liga en 2021, le doublé Ligue Europa-Supercoupe de l’UEFA en 2018 et d’atteindre la finale de la Ligue des champions en 2016 perdue face au voisin du Real (1-1, 5-3 TAB). Un palmarès qui pourrait toutefois encore s’étoffer d’ici la fin de saison en cas de victoire face au FC Barcelone en Ligue des champions et en finale de Coupe du Roi le 18 avril prochain.

Meilleurs buteurs de l'histoire de l'Atlético de Madrid en @ChampionsLeague : - Antoine Griezmann 39⚽️ - JULIAN ALVAREZ 12⚽️ - Saul Niguez 11⚽️ #BRUATM — Stats Foot (@Statsdufoot) February 18, 2026

Des affiches qui font écho à l’itinéraire footballistique de l’ancienne coqueluche du football tricolore. Un quart de finale face au FC Barcelone où Grizou s’est perdu deux saisons avant de revenir dans la capitale espagnole renversant la défiance à son égard en nouvelle idylle. Reste la Coupe du Roi que ni Simeone, ni Griezmann n’ont remporté avec l’Atléti, face à la Real Sociedad là où tout a commencé pour l’attaquant, de quoi boucler la boucle. Devenu meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros en janvier 2024, Grizou culmine désormais à 211 buts inscrits en faveur du club madrilène. De quoi laisser une trace éternelle dans les cœurs des supporters de l’Atléti. Pour autant le numéro 7 n’a qu’une seule demande : « J’espère que les gens se rappelleront de mes performances et de mes efforts. D’un gars qui travaille pour l’équipe et qui de temps en temps marque des buts ». Un vœu qui sera sans nul doute exaucé.

Barca-Atlético, l’Olympico de l’Espagne