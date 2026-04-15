Antoine Griezmann reçoit les louanges d’une autre légende

Le bureau des légendes. Antoine Griezmann peut avoir le sourire : ce mardi soir, son équipe de l’Atlético de Madrid a éliminé son ex, le FC Barcelone, de la Ligue des champions. Neuf ans après, Grizou et le reste de la bande de Diego Simeone disputeront à nouveau les demi-finales de la coupe aux grandes oreilles. Cette qualification, ainsi que la performance de l’ancien international français, a été saluée par un autre joueur habitué des derniers carrés de C1, Thierry Henry.

« Termine bien avec l’Atlético et bonne chance à Orlando »

Sur le plateau de CBS, la légende d’Arsenal a utilisé sa bouche non pas pour esquisser un sourire dont il a le secret, mais bien pour complimenter Griezmann. « Merci pour tout ce que tu as fait pour le football français et tout simplement pour le football. Chapeau bas, tu m’as régalé personnellement. Termine bien avec l’Atlético et bonne chance à Orlando. » L’ancien attaquant des New York Red Bulls a aussi ajouté que « si tu as besoin de quoi que ce soit, je connais la MLS. » En réponse, Antoine Griezmann a remercié celui qui a déjà vécu son American Dream : « De toi, une légende française, ça me touche. »

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