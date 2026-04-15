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La Coupe du monde avec les Bleus ? Antoine Griezmann répond clairement

CG
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La Coupe du monde avec les Bleus ? Antoine Griezmann répond clairement

C’est la toute dernière fois qu’on lui pose la question, promis. Après les émotions de la qualification de l’Atlético de Madrid contre le Barça pour le dernier carré de la Ligue des champions, une première depuis 2017 pour les Colchoneros, Antoine Griezmann avait le sourire.

Griezmann aura son maillot bleu cet été

Il ne l’a pas perdu quand le journaliste de Canal+ lui a parlé de ses plans pour l’été prochain. Le transfert à Orlando City, c’est bouclé. Et puisqu’il sera aux States, ceux qui n’ont toujours pas compris que l’histoire était finie ont encore envie de croire à un retour surprise de Grizou en équipe de France pour une dernière Coupe du monde.

Alors, Antoine ? « Oui, j’aurais mon maillot, sûrement dans les tribunes, avec mon fils, a répondu du tac au tac la légende de l’Atlético. Mais non, je leur souhaite le meilleur. Pour moi, ils sont les favoris numéro un et je serai avec eux à fond. »

Tant pis, il faudra faire avec Michael Olise, Rayan Cherki, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et tous les autres.

Dans quel pays envoyer Antoine Griezmann plutôt qu’aux États-Unis ?

CG

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