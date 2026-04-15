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Fabien Barthez arnaqué de plusieurs millions d’euros par l’ancien président de Luzenac

TC
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Fabien Barthez arnaqué de plusieurs millions d’euros par l’ancien président de Luzenac

Quelques primes qui passent à la trappe. Fabien Barthez aurait été arnaqué à hauteur de plusieurs millions d’euros par l’ancien président de Luzenac, Jérôme Ducros. L’ancien dirigeant est visé par une enquête pour abus de biens sociaux et escroquerie et a été placé en garde à vue, selon les informations de La Dépêche.

Après une procédure civile lancée en 2021, c’est désormais la cour d’appel du tribunal civil qui a ordonné, ce lundi, la vente d’une maison à Toulouse appartenant à Ducros pour éponger les dettes de ce dernier.

Barthez n’a toujours pas récupéré son argent

Ancien directeur général éphémère de Luzenac, Fabien Barthez avait donné des millions d’euros à Jérôme Ducros pour plusieurs projets immobiliers n’ayant jamais vu le jour. « Jérôme Ducros était une personne en qui j’avais toute confiance et il s’est passé des choses pas très saines », avait expliqué le Français en 2020 sur RMC.

L’ancien gardien des Mancuniens n’est pas le seul à avoir subi ces manigances, puisque d’autres noms prestigieux du sport français comme Thierry Dusautoir auraient également participé à ces projets. Pourtant, l’argent n’est toujours pas revenu. Et malgré la condamnation de Ducros en 2021, le champion du monde n’aurait toujours pas récupéré les deux millions engagés.

Tout ça pour ne pas voir Luzenac monter en Ligue 2.

Kylian Mbappé sait-il défendre ?

TC

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