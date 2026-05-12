Le onze type des joueurs à neuf titularisations en Ligue 1

Malgré ses neuf petites titularisations en Ligue 1 cette saison, Ousmane Dembélé a remporté le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison. Voici le onze type des joueurs qui ont disputé eux aussi 9 matchs dans la peau d'un titulaire et qui sont donc passé à côté d'une belle récompense.

Gardien : Pape Sy

Bon, ce onze type commence aussi mal qu’une saison du FC Metz en Ligue 1. Avant le dernier multiplex de la saison dimanche soir, aucun portier du championnat n’a disputé 9 matchs dans la peau d’un titulaire cette saison. Par contre, deux hommes sont à huit, Maxime Dupé de Nice et Pape Sy de Metz. Le choix s’est instinctivement tourné vers le gardien des Grenats grâce à ses statistiques impressionnantes : 8 matchs titulaires pour 0 victoire. Mieux encore, « P.Sy » s’était mangé une commotion cérébrale lors du match précédent la seule série de victoires de Metz à l’automne. Le Pape avait été remplacé par Jonathan Fischer après un conclave à la Croix de Lorraine. Plusieurs mois après, le gardien messin vit une rédemption et devrait vivre sa neuvième titularisation contre Nice ce dimanche. Sortez la fumée blanche.

Latéral droit : Fabien Centonze

9 titularisations, trois buts, des blessures, des trajets interminables en bus et une relégation. La saison 2025-2026 de Fabien Centonze a bel et bien ressemblé aux montagnes russes d’Europa Park. Pour un type qui a peur de l’avion, c’est à saluer !

Défenseur central : Chancel Mbemba

À une qualification en Coupe du monde prêt, Chancel Mbemba ne serait pas apparu dans ce onze. Après la qualification de la République démocratique du Congo, le capitaine des Léopards avait paradé à Kinshasa alors qu’il devait être de retour à Lille maximum 48 heures après. Coutumier du fait, Olivier Létang avait une nouvelle fois piqué une colère. Mbemba n’avait alors pas participé aux deux matchs suivants, contre Lens, remporté 3-0 et face à Toulouse, gagné 4-0. Il a donc loupé la barre des dix titularisations. Qu’importe, vu ces résultats lorsqu’il était absent, il ne fallait mieux pas qu’il soit titulaire.

Chancel Mbemba s’est engagé pour une année du côté de Lille après la fin de son aventure marseillaise.

Défenseur central : Francisco Sierralta

Auxerre pensait avoir attiré un crackito d’Amérique du Sud dans ses rangs. C’était sans compter sur le principal concerné, auteur d’une première pige en France à deux vitesses. Après neuf titularisations en début de saison, le mètre 92 de Francisco Sierralta a été victime d’une lésion musculaire avant Noël. Depuis, le Chilien n’a plus goûté à l’odeur des pelouses de Ligue 1. Un bel hommage à l’ancienne version d’Ousmane Dembélé, habitué à squatter l’infirmerie.

Latéral gauche : Kevin Carlos

Quand on cherche un synonyme de flop sur Google, on peut tomber sur Kevin Carlos. Zéro but en 22 apparitions en Ligue 1 dont les fameuses 9 titularisations, l’avant-centre de l’OGC Nice a prouvé qu’il n’avait rien à faire au poste de numéro 9. L’Espagnol acheté 6 millions par le Gym au dernier mercato devrait donc peut-être se reconvertir en latéral gauche. Il remplacerait alors Melvin Bard, bourré face aux attaquants adverses ces derniers temps.

Milieu de terrain : Sebastian Szymański

Débarqué en Bretagne au mercato hivernal, le Polonais mériterait largement sa place dans le onze des hommes arrivés pour la deuxième partie de saison. Sous les ordres de Franck Haise, Sebastian Szymański a réalisé des débuts en France encourageants grâce à sa belle patte gauche et son volume de jeu. La saison prochaine, il découvrira la Coupe d’Europe avec les Bretons et cherchera à disputer plus de neuf matchs dans la peau du titulaire.

Milieu de terrain : Benjamin Stambouli

Dans la liste des pépites de Ligue 1 avant le début de cette saison, Benjamin Stambouli n’a pas confirmé les attentes. L’ancien BCBG de Montpellier a enchaîné les blessures et n’a jamais trouvé le rythme. Sa nomination dans ce onze a une raison : son courage d’avoir choisi Metz pour un retour en Ligue 1.

Milieu de terrain : Geoffrey Kondogbia

C’était impossible de ne pas récompenser un joueur marseillais dans ce onze type tant le spectacle proposé par ce club cette saison a été divertissant. Pas de bol pour lui, c’est tombé sur Geoffrey Kondogbia.

De nouveau blessé, Geoffrey Kondogbia manquera le Classique ce dimanche.

Ailier droit : Samuel Amo-Ameyaw

Pour définir la saison de Samuel Amo-Ameyaw sur un bulletin scolaire, un professeur écrirait cela : « Samuel est excellent lorsqu’il faut amuser la galerie, mais absents dans les moments importants. Peut mieux faire. » Virevoltant sur son côté lors de ses trop rares apparitions en championnat, Samuel Amo-Ameyaw n’a pas encore montré toutes ses qualités. La faute à un manque de temps de jeu. S’il ne file pas garnir les 234 places du vestiaires de Chelsea au mercato estival, on a hâte de le découvrir à la rentrée scolaire dans la classe Ligue 1.

Ailier gauche : Ansu Fati

Un joueur de Monaco prêté par le FC Barcelone qui déambule sur le tapis rouge du Palais Brongniart, c’est bien plus chic qu’un énième défilé de fashion à Paris. Comme dirait l’autre « qu’ils se mettent sur le trottoir les fashions là ». Et ça tombe bien : Ansu Fati, lui, joue déjà sur un côté.

Avant-centre : Ciro Immobile

Le 22 février 2026, la vie de Ciro Immobile basculait. Arrivé au Paris FC cet hiver, l’Italien de 36 ans découvrait Antoine Kombouaré et ses méthodes staliniennes : le vestiaire devenu un sanctuaire et les téléphones à l’entrée. Résister à cela demandait une sacrée force de caractère, surtout pour un père de famille comme lui.

Ils auraient pu être cités dans ce onze type : Simon Adingra (Monaco), Malick Fofana (Lyon), Alimami Gory (Paris FC), Herba Guirassy (Nantes), Kwon Hyeokkyu (Nantes), Sebastian Nanasi (Strasbourg), Ibrahima Sissoko (Nantes), Vincent Marchetti (Paris FC), Bouna Sarr (Metz).

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