Des joueurs de la RD Congo obligés de... faire la fête ?

L’information reste à confirmer, puisqu’elle n’émane que d’un seul homme. Mais selon la version d’Olivier Létang évoquée par RMC Sport, « la fédération congolaise a décidé de façon unilatérale de bloquer des joueurs jusqu’à lundi ». La raison ? Qualifiée pour la Coupe du monde 2026 grâce à sa victoire contre la Jamaïque en barrages, la RDC souhaiterait que ses hommes puissent fêter ce succès.

« Les règlements FIFA sont clairs : les joueurs doivent être de retour dans leurs clubs 48 heures après le match. Le joueur aurait dû être à Lille jeudi en fin d’après-midi, a encore indiqué le président de Lille en parlant plus spécifiquement de Chancel Mbemba, capitaine des Léopards. Le dossier est déjà entre les mains de la discipline de la FIFA, car c’est une jurisprudence très dangereuse pour tous les clubs, qui paient les joueurs. » Paraît qu’une cérémonie avec le président de la République est prévue, alors…

La fierté de Sébastien Desabre après la qualification congolaise