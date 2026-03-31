Une absence de taille pour la RDC pour son barrage contre la Jamaïque

Un forfait inattendu. La République démocratique du Congo affronte la Jamaïque à Guadalajara, ce mardi (23 heures), pour tenter d’arracher une qualification historique en phase finale de Coupe du monde. Chancel Mbemba et ses coéquipiers seront privés de leur plus célèbre douzième homme : « Lumumba Vea », le sosie de Patrice Lumumba et star de la CAN 2025.

Michel Kuka Mboladinga, de son vrai nom, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux ce lundi. « C’est avec un profond regret que je vous annonce que je ne serai finalement pas au Mexique. Nous étions au Kenya, mais malgré tous les efforts fournis, notamment par le ministre des Sports, Son Excellence Didier Budimbu, nous n’avons pas pu obtenir les visas », écrit-il.

Salut à tous, C’est avec un profond regret que je vous annonce que je ne serai finalement pas au Mexique. Nous étions au Kenya, mais malgré tous les efforts fournis, notamment par le Ministre des Sports, Son Excellence Didier Budimbu, nous n’avons pas pu obtenir les visas. Nous… pic.twitter.com/DdLXa7sKAm — LUMUMBA VEA 🇨🇩🐆 (@JumbaDrc) March 30, 2026

Une longue démarche

Le fervent supporter de l’AS Vita Club s’est aussi rendu en Éthiopie afin d’obtenir le précieux sésame, une tentative finalement infructueuse à cause des délais de traitement. « Malheureusement, même dans un cadre d’urgence, l’obtention d’un visa express nécessite au minimum un jour de traitement, et ce, dans des conditions particulières. Compte tenu de la durée du voyage vers le Mexique, il m’a semblé impossible d’arriver à temps et d’assurer convenablement cette mission », explique Lumumba Vea.

Nouvelle figure iconique des supporters congolais, l’homme immobile apportera son soutien aux hommes de Sébastien Desabre depuis Kinshasa, une capitale qui espère plonger dans la joie au coup de sifflet final.

La RDC aussi ne marchera pas seule en cas de participation au Mondial.

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