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  • Koh-Lanta
  • Épisode 11

Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Par Léo Tourbe
4 Réactions
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin

Mais quel suspense ! L’issue de cet épisode est irrespirable, confirmant que les destins liés sont souvent le meilleur moment de la saison.

La tribu réunifiée

CLARISSE__AI2_2160-e1772552717634

Clarisse

Elle est peut-être plus forte aveugle finalement. Comme Ray Charles ou Gilbert Montagné.

Note de la rédaction 7/10
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Votre note /10

ANTONIN__AI2_2202-e1772552775590

Antonin

Facteur, pêcheur, comédien, guide pour aveugles… la même polyvalence que Yannick Noah.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

CAROLINE__AI2_1786-e1772552923732

Caroline

Elle est passée du devant de la scène au fin fond de l’arrière-salle. Jean Castex.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

CINDY__AI2_1430-e1772552959799

Cindy

Ses prises de position sont aussi flexibles que toi quand t’essaies de toucher tes pieds avec tes mains.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

ZAKARIYA__AI2_1471-e1772553081816

Zakariya

Il n’était pas loin de finir étouffé par les cuisses de Cindy. Est-ce qu’Aqababe peut nous confirmer que Federico Valverde s’est retrouvé dans la même position la semaine dernière ?

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

DANIEL__AI2_1706-e1772553126664

Daniel

On a un peu peur que ne pas gagner Koh-Lanta brise sa carrière. Comme Franck Ribéry. Ou Vinicius.

Note de la rédaction 6/10
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Votre note /10

JADE__AI2_2065-e1772553233828

Jade

Elle s’est un peu trop rempli la panse juste avant l’immunité. Malheureusement, le citrate de betaïne n’était pas fourni, et ça s’est vu.

Note de la rédaction 4/10
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Votre note /10

CYNTHIA__AI2_1547-e1772553348786

Cynthia

Malheureusement, les trios sont souvent des duos accompagnés d’une bonne poire. Cynthia vient d’avoir la confirmation qu’elle tenait la chandelle depuis tout ce temps.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

LOLA__AI2_2279-e1772553378419

Lola

« Affinitairement parlant ». Rien que pour ça, elle méritait de se prendre toutes les voix.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

HUGO__AI2_1881-scaled-e1772553415425

Hugo

Plus de blagues, moins de sourires… ils font chier ces humoristes qui veulent se lancer dans des rôles dramatiques.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

GUILLAUME__AI2_2503-e1772553477910

Guillaume

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

Le boss

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Denis Brogniart

Des langoustines, des omelettes et une bonne grosse tranche de suspense. Merci, chef !

Note de la rédaction 8/10
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