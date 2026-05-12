- Koh-Lanta
- Épisode 11
Les notes de Koh-Lanta : les Reliques du destin
Mais quel suspense ! L’issue de cet épisode est irrespirable, confirmant que les destins liés sont souvent le meilleur moment de la saison.
La tribu réunifiée
Clarisse
Elle est peut-être plus forte aveugle finalement. Comme Ray Charles ou Gilbert Montagné.
0 note(s)
Antonin
Facteur, pêcheur, comédien, guide pour aveugles… la même polyvalence que Yannick Noah.
0 note(s)
Caroline
Elle est passée du devant de la scène au fin fond de l’arrière-salle. Jean Castex.
0 note(s)
Cindy
Ses prises de position sont aussi flexibles que toi quand t’essaies de toucher tes pieds avec tes mains.
0 note(s)
Zakariya
Il n’était pas loin de finir étouffé par les cuisses de Cindy. Est-ce qu’Aqababe peut nous confirmer que Federico Valverde s’est retrouvé dans la même position la semaine dernière ?
0 note(s)
Daniel
On a un peu peur que ne pas gagner Koh-Lanta brise sa carrière. Comme Franck Ribéry. Ou Vinicius.
0 note(s)
Jade
Elle s’est un peu trop rempli la panse juste avant l’immunité. Malheureusement, le citrate de betaïne n’était pas fourni, et ça s’est vu.
0 note(s)
Cynthia
Malheureusement, les trios sont souvent des duos accompagnés d’une bonne poire. Cynthia vient d’avoir la confirmation qu’elle tenait la chandelle depuis tout ce temps.
0 note(s)
Lola
« Affinitairement parlant ». Rien que pour ça, elle méritait de se prendre toutes les voix.
0 note(s)
Hugo
Plus de blagues, moins de sourires… ils font chier ces humoristes qui veulent se lancer dans des rôles dramatiques.
0 note(s)
Guillaume
il revient Zinedine Zidane (une L’équipe) meme pic.twitter.com/7nLhFi4Dj2
— Le répertoire à meme (@repertoire_meme) April 21, 2021
0 note(s)
Le boss
Denis Brogniart
Des langoustines, des omelettes et une bonne grosse tranche de suspense. Merci, chef !
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Léo Tourbe