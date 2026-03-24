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Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve

CT
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Pas de Mamadou Sangaré avec le Mali pendant cette trêve

Il y a un championnat à aller décrocher. Mamadou Sangaré est sorti à la mi-temps du match entre le RC Lens et Angers (5-1) ce vendredi. L’international malien ne souffre d’aucune blessure, mais ne rejoindra pas le nid des Aigles pendant la trêve internationale.

Tom Saintfiet, le sélectionneur du Mali, a confirmé l’absence du milieu lensois dans la liste, ce dimanche à La Voix du Nord. « Il était normalement dans la liste, mais il n’y sera finalement pas. J’ai parlé avec lui. Il a besoin d’un peu de temps “off”, il est un peu fatigué », annonce le technicien belge. « On a respecté sa demande, prolonge Tom Saintfiet. Il joue tous les matchs avec l’équipe nationale et avec Lens donc… Il a besoin de récupérer. »

41 matchs toutes compétitions confondues

Le milieu de terrain de 23 ans est grandement sollicité depuis le début de la saison avec Lens et la sélection malienne : il a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues. Mamadou Sangaré s’est rendu indispensable au sein des deux effectifs. « On peut toujours compter sur Sangaré, il est discipliné et intelligent. Son développement ces dernières années est incroyable. Il a un grand avenir », reconnaît Tom Saintfiet. « Gaucher » n’apportera pas ses qualités de box to box au Mali lors de la rencontre amicale face à la Russie, le 31 mars.

Sangaré a désormais une bonne semaine pour « bien manger et bien dormir ».

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CT

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