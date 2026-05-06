Plusieurs absents à Lens pour le match contre Nantes

Attention à la désillusion. Le RC Lens reçoit Nantes vendredi pour une rencontre qui pourrait bien valider définitivement la deuxième place des Nordistes au classement. Une rencontre particulière, qui sera marquée par l’absence de plusieurs cadres habitués aux titularisations sur la pelouse de Bollaert.

Déjà privé d’Adrien Thomasson, Mamadou Sangaré et Saud Abdulhamid, suspendus pour la rencontre, le RCL ne pourra pas non plus compter sur Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin, tous les deux touchés par de petites gênes musculaires comme l’a indiqué Pierre Sage en conférence de presse. Arthur Masuaku fait, quant à lui, son retour dans le groupe.

« 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑥𝑖𝑒̀𝑚𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒 » 🎙️ À deux jours de la réception du @FCNantes pour le compte de la 𝐉𝟑𝟑 de @Ligue1, le coach Pierre Sage et Amadou Haidara étaient présents en conférence de presse ce mercredi. Retour #ÀChaud avant #RCLFCN 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2026

Un choix assumé

Le board lensois n’a pas caché les raisons de l’absence des deux ailiers. Non, il ne s’agit pas de les mettre au frais jusqu’au jour de la finale de Coupe de France contre Nice, mais plutôt d’une gestion des organismes avant le point d’orgue de la saison.

« On pense aussi aux matchs qui précèdent la finale, a précisé Pierre Sage. Ils auront besoin de jouer justement pour avoir du rythme, même si notre système d’entraînement nous permet de compenser. »

Plutôt une bonne nouvelle pour la bande de Vahid.

Florian Thauvin analyse l’effondrement de l’OM