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Les supporters de l’OM en grève jusqu’à la fin de saison

EM
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Les supporters de l’OM en grève jusqu’à la fin de saison

L’ignorance est le plus grand des mépris, et ça, les supporters de l’OM l’ont bien compris. Pas de descente à la Commanderie ni de noms d’oiseaux au Vélodrome, les fidèles du club olympien ont pris des mesures drastiques pour cette fin de saison. Selon Foot Mercato, aucun groupe de supporters ne fera le voyage jusqu’au Havre pour la 33e journée de championnat. En même temps, 965 km pour voir ce spectacle, ça peut se comprendre.

« Un stade mort » face à Rennes

Malheureusement pour les supporters de passage à Marseille pour le pont de l’Ascension et le dernier match de la saison contre le Stade rennais, ils n’auront pas le droit au spectacle habituel dans les tribunes, le 17 mai prochain. Pas de tifos ni d’animation dans les deux virages. Le peuple marseillais a décidé de rendre la monnaie de sa pièce à une équipe et une direction qui n’ont fait qu’augmenter leur déception depuis le début de saison.

Vivement la saison prochaine…

Les joueurs de l’OM passeront une seconde nuit à la Commanderie

EM

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