C’est officiel, le multiplex de Ligue 1 change de jour !

Le multiplex du dimanche après-midi, c’est fini ! Dès la saison prochaine, la programmation des matchs de Ligue 1 va de nouveau changer. Le multi’ dominical est déplacé au samedi soir, a confirmé Nicolas de Tavernost.

C’est lors d’une audience au Sénat, devant la Commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport, consacrée à la crise des droits TV du football, que le patron de la LFP a notifié ce léger changement.

Pas d’autre gros changement à prévoir

Au moins pour la saison prochaine, pas de galère avec le diffuseur : Ligue 1+ présentera les neuf matchs de chaque week-end. Christophe Josse et Daniel Bravo n’auront plus le droit à leur match du samedi 17 heures puisque beIN Sports ne possède plus aucun match du championnat. Trois rencontres se joueront le dimanche à des horaires différents, avec notamment celle de 20h45.

Troyes-Angers, le samedi soir ou une soirée entre potes. À vous de choisir.

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