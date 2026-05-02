Lens manque de relancer le championnat

Nice 1-1 Lens

Buts : Abdi (84e) pour Nice // Saint-Maximin (61e) pour Lens

Un (petit) cadeau du Paris Saint-Germain ? Lens l’a refusé, lors de cette 32e journée de Ligue 1 : alors que le leader du classement a concédé le nul à domicile contre Lorient, son dauphin a fait de même sur la pelouse de Nice et reste ainsi à six points. Insuffisant pour profiter du faux pas du champion en titre et pour relancer la course au titre, donc, alors que les deux premiers vont bientôt se rencontrer. Pourtant, le Racing a longtemps cru faire le travail sur la pelouse d’Aiglons plutôt solides et solidaires.

Risser en forme, pas Diouf

Mais même en l’absence d’Elye Wahi et même menés, Allan Saint-Maximin ayant donné un précieux avantage à son équipe à la suite d’un service en profondeur signé Adrien Thomasson (le meilleur passeur du championnat, avec dix offrandes) combiné à une mauvaise sortie de Yéhvann Diouf, les locaux ont réussi à éviter la défaite : si Samson Baidoo et Robin Risser se sont montrés ou si un penalty a été envisagé), l’OGCN a égalisé sur la fin par Ali Abdi en profitant d’un coup franc de Sofiane Diop. Et de l’expulsion juste avant de Sauud Abdulhamid, fautif en tant que dernier défenseur.

Et dire que tout aurait pu être différent à cause d’un ballon crevé…

𝑨𝒍𝒍𝒂𝒏 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕-𝑴𝒂𝒙𝒊𝒎𝒊𝒏 sans pitié face à son ancien club 😬 10e passe décisive de la saison pour le meilleur passeur de @Ligue1 𝑨𝒅𝒓𝒊𝒆𝒏 𝑻𝒉𝒐𝒎𝒂𝒔𝒔𝒐𝒏 👑#OGCNRCL pic.twitter.com/asHx9LDrgd — L1+ (@ligue1plus) May 2, 2026

Pierre Sage trouve le nul injuste