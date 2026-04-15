Fin de saison pour Hugo Ekitiké ?

Ce mardi, Liverpool a donc dit au revoir à l’Europe mais aussi à Hugo Ekitiké. Sorti sur civière à la 28e minute du match retour contre le PSG, l’attaquant français pourrait voir sa saison s’envoler. L’ancien rémois s’est écroulé après un mauvais appui, se tenant l’arrière de la cheville.

Son entraîneur Arne Slot ne s’est pas vraiment montré rassurant à l’issue de cette rencontre. « Hugo Ekitike s’est fait très mal, c’est une blessure assez grave. Je ne sais pas s’il va rejouer cette saison ». Le Néerlandais n’avait pas encore tous les détails cliniques mais laisse entendre que « cela peut être une blessure grave ».

Au pire des moments

Si le voir boucler sa première saison avec les Reds sur le terrain semble présomptueux, c’est aussi la perspective de la Coupe du monde qui risque de s’assombrir pour l’international français, à un mois de la liste de Didier Deschamps et à deux des premiers matchs. « Je ne sais pas quoi dire à ce sujet, car avec la Coupe du monde qui approche, c’est très, très difficile pour lui, et je lui adresse mes pensées », a déclaré son comparse Ibrahima Konaté.

L’équipe type de la neige