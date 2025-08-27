S’abonner au mag
Hugo Ekitike «  a le potentiel pour l’équipe de France » selon Didier Deschamps

MBC
Hugo Ekitike patientera encore un peu pour dormir dans les lits de Clairefontaine.

Malgré son super début de saison avec Liverpool (3 buts en autant de matchs), Hugo Ekitike n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps ce mercredi pour les qualifications à la Coupe du monde 2026. Au rayon des attaquants, où Désiré Doué a disparu pour se fondre parmi les milieux, le sélectionneur des Bleus a opté pour Maghnes Akliouche.

« Il y a de la concurrence »

Forcément interrogé sur le cas Ekitike et sur ses chances de le voir enfiler la tunique tricolore prochainement, Deschamps a laissé la porte grande ouverte : «  De par ce qu’il a fait la saison dernière à Francfort, Hugo se retrouve à Liverpool. On le suivait déjà en Allemagne. C’est très bien qu’il soit efficace. Cependant, il y a de la concurrence. Je ne vais pas accumuler les joueurs, mais il a le potentiel pour l’équipe de France. » Sauf pépins physiques chez l’un des attaquants, Ekitike pourra continuer à prendre ses marques au bord de la Mersey lors de la trêve internationale à venir.

En attendant la prochaine liste au mois d’octobre.

Hugo Ekitike vers Liverpool : une belle petite (sur)prise

MBC

