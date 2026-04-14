Dembélé : « Il faut souffrir pour aller au bout »

Du travail bien fait. Même bousculé, le PSG n’a pas rompu. Les Parisiens ont même calmé Anfield en marquant deux fois dans le money time, histoire d’enterrer définitivement Liverpool et de rejoindre les demi-finales de la Ligue des champions (0-2). Auteur des deux buts du soir, Ousmane Dembélé est reparti avec le trophée d’homme du match. « Même si on a gagné 2-0 à l’aller on savait que ce serait difficile. De toute façon, il n’y a pas de match facile en Ligue des champions. Il faut souffrir pour aller au bout de cette compétition », glisse le natif de Vernon au micro de Canal+.

« En première mi-temps, on a eu des occasions, on a plutôt maîtrisé. En deuxième, c’était plus compliqué, mais c’est normal, c’est la Ligue des champions, il n’y a que des bonnes équipes. On ressort de cette double confrontation avec deux victoires, c’est très bien », juge le leader offensif du PSG, toujours en lice pour conserver son titre de champion d’Europe. Sur le plan personnel, Dembouz a conclu en se projetant vers la suite : « J’essaie de donner le maximum pour le PSG. J’espère faire une très bonne fin de saison, il y a des échéances importantes. »

Avec des matchs de Ligue 1 au milieu, malheureusement.

Revivez la victoire du PSG à Liverpool (0-2)