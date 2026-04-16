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Miraculé de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos va signer son premier contrat pro avec Metz

TM
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Miraculé de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos va signer son premier contrat pro avec Metz

Comme dans un rêve. Trois mois et demi après la catastrophe de Crans-Montana (Suisse), Tahirys Dos Santos, brûlé au troisième degré lors de l’incendie, va signer son premier contrat professionnel avec le FC Metz selon les informations de L’Équipe. Le club mosellan n’a pas attendu cette tragédie du 31 décembre au 1eʳ janvier 2026, où 41 personnes sont mortes et 115 autres ont été blessées, pour envisager cette consécration pour le latéral gauche, mais ses blessures et les nombreuses semaines à l’hôpital ont logiquement retardé le processus.

Un retour progressif

Présent dans le groupe avec l’équipe réserve du FC Metz en National 3 ce week-end, Dos Santos a retrouvé les terrains pour la première fois depuis la catastrophe en remplaçant la pépite Nathan Mbala (auteur du premier but des Grenats) à l’heure de jeu contre le FC Balagne.

C’est peut-être lui qui permettra à Metz de faire l’ascenseur.

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TM

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