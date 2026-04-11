Tahirys Dos Santos a rejoué

La belle nouvelle du jour. Cent jours tout pile après avoir été brûlé au troisième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana, le jeune espoir messin Tahirys Dos Santos a retrouvé le chemin des pelouses. Présent dans le groupe avec l’équipe réserve du FC Metz, il est en effet entré à l’heure de jeu à la place de la pépite Nathan Mbala (auteur du premier but des Grenats). Une rencontre soldée par une victoire des Messins, à la lutte pour leur maintien en National 3 (2-1).

« Travail, patience et détermination. Heureux de le revoir sur le terrain », avait écrit son agent Christophe Hutteau dans une publication Instagram officialisant ce retour tant attendu, avant la rencontre.

Voilà au moins une histoire qui se termine bien dans cette saison messine.

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