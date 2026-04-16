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Le Barça se console avec une vieille remontada

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Le Barça se console avec une vieille remontada

Retour vers le futur. Le FC Barcelone s’est fait éliminer par l’Atlético de Madrid en quarts de finale de la Ligue des champions mardi. Lamine Yamal et ses partenaires n’ont pas réussi à combler leur retard de deux buts accumulé au match aller.

Après un mercredi marqué par la frustration de Joan Laporta sur l’arbitrage de la double confrontation, le club est passé à autre chose via son site internet, en se remémorant une remontada, ce jeudi. Sauf que celle-ci date de… 1986.

Un anniversaire pour se remonter le moral

Il y a 40 ans jour pour jour, les Blaugranas éliminaient le club suédois de Göteborg, en demi-finales de C1, au terme d’un match marqué par le triplé d’Ángel Pichi Alonso. L’ancien avant-centre du Barça avait permis aux siens d’effacer la défaite du match aller (3-0).

Une rencontre qui avait vu la bande d’Alonso s’imposer aux tirs au but pour accéder à la finale contre le Steaua Bucarest de Helmuth Duckadam (0-0, 0-2 T.A.B.). 3-0 était également le score qui suffisait au Barça de 2026 pour avoir le droit à un hommage similaire le 14 avril 2066.

À défaut de fêter des sacres européens, autant fêter ces come-backs européens d’anthologie.

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CT

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