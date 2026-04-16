Le message de Hugo Ekitiké après sa blessure

You’ll Never Walk Alone. Quelques jours après sa terrible blessure au tendon d’Achille, Hugo Ekitiké vient aux nouvelles dans un message posté sur ses réseaux sociaux. « C’est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul », écrit l’attaquant des Reds.

It’s hard, maybe even unfair… but I’m grateful this is happening to me here, among you. I’m not alone. Your strength and your love will be my driving force. See you again soon, Anfield ❤️ pic.twitter.com/uV3c6PREAv — Heki (@hekitike9) April 16, 2026

Un message pour Anfield

L’ancien Parisien avait quitté le terrain en pleurs sous les applaudissements d’Anfield. « Ta force et ton amour seront mon moteur. On se revoit bientôt Anfield », poursuit le buteur dans son message.

De nombreux footballeurs ont également apporté leur soutien au joueur, comme Désiré Doué (« Force à toi mon frère, tu reviendras encore meilleur ! Que Dieu t’accompagne ») lui aussi sorti sur blessure ce mardi, Kylian Mbappé et bien d’autres. La rupture du tendon d’Achille du Français l’écartera au minimum neuf mois des terrains, le privant assurément d’une participation à la Coupe du monde cet été.

Ramenez lui la coupe à la maison.

Liverpool confirme la grave blessure de Hugo Ekitiké