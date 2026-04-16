S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Liverpool

Le message de Hugo Ekitiké après sa blessure

AR
2 Réactions
Le message de Hugo Ekitiké après sa blessure

You’ll Never Walk Alone. Quelques jours après sa terrible blessure au tendon d’Achille, Hugo Ekitiké vient aux nouvelles dans un message posté sur ses réseaux sociaux. « C’est dur, peut-être même injuste… mais je suis reconnaissant que cela m’arrive ici, parmi vous. Je ne suis pas seul », écrit l’attaquant des Reds.

Un message pour Anfield

L’ancien Parisien avait quitté le terrain en pleurs sous les applaudissements d’Anfield. « Ta force et ton amour seront mon moteur. On se revoit bientôt Anfield », poursuit le buteur dans son message.

De nombreux footballeurs ont également apporté leur soutien au joueur, comme Désiré Doué (« Force à toi mon frère, tu reviendras encore meilleur ! Que Dieu t’accompagne ») lui aussi sorti sur blessure ce mardi, Kylian Mbappé et bien d’autres. La rupture du tendon d’Achille du Français l’écartera au minimum neuf mois des terrains, le privant assurément d’une participation à la Coupe du monde cet été.

Ramenez lui la coupe à la maison.

Liverpool confirme la grave blessure de Hugo Ekitiké

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le PSG dans le dernier carré : faut-il reporter la fin du championnat ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
148
99

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.