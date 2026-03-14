Chelsea battu par Newcastle avant de retrouver le PSG

Chelsea 0-1 Newcastle

But : Gordon (18e)

Les Parisiens n’en ont pas raté une miette. Laissés au repos ce week-end, ils ont pu tranquillement se délecter de la défaite de Chelsea contre Newcastle (0-1). Liam Rosenior n’a opéré que deux changements par rapport au onze aligné contre le PSG : exit Filip Jorgensen et Pedro Neto, welcome Robert Sanchez et Alejandro Garnacho. Stamford Bridge a vite été refroidi : parti dans le dos de la défense londonienne, Joe Willock a profité du temps de retard de Wesley Fofana pour filer en profondeur, fixer Sanchez et servir Anthony Gordon sur un plateau (0-1, 18e). Le seizième but de l’international anglais cette saison.

Malgré une vingtaine de tirs, les Blues n’ont pas réussi à tromper Aaron Ramsdale, qui s’est imposé face à Cole Palmer (37e) ou Liam Delap (49e). Les Londoniens n’ont jamais abdiqué, mais repartent bredouille, à l’image d’un ultime coup franc de Reece James, directement sur le poteau (90e+3). Ils risquent maintenant de se faire éjecter du top 5 par Liverpool…

Paris peut dormir sur ses deux oreilles. Barcelone, en revanche, pourrait faire des cauchemars.

L’arbitre Paul Tierney se fait encercler par les joueurs de Chelsea... et ne bouge pas