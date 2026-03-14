L'arbitre Paul Tierney se fait encercler par les joueurs de Chelsea... et ne bouge pas

Je suis un arbitre, sortez-moi de là ! Les joueurs de Chelsea ont un rituel avant chaque match : se réunir dans le rond central pour se motiver à quelques instants du coup d’envoi. Les Londoniens l’ont reproduit ce samedi lors de la réception de Newcastle… Mais pour une fois, ils étaient douze, et pas onze ! L’arbitre Paul Tierney était en effet dans le rond central, à côté du ballon, au moment où les Blues ont commencé à l’encercler. Et il n’a pas bronché.

IMAGES INCROYABLES LES JOUEURS DE CHELSEA ENTOURENT L'ARBITRE 😂 Avant le coup d'envoi face à Newcastle, les Blues se sont réunis en cercle... Autour de Paul Tierney, arbitre de la rencontre 😭#CHENEW c'est tout de suite sur CANAL+ FOOT 🖥️ pic.twitter.com/K0PddBKGfu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2026

La scène, cocasse, a donné le smile à Trevoh Chalobah et Enzo Fernandez. Certains auraient forcé le passage pour se frayer un chemin et sortir de là. D’autres auraient même tenter de s’extirper en rampant et en se faufilant entre les jambes des Blues. Mais Paul Tierney est resté impassible, droit comme un i, pendant que les hommes de Liam Rosenior se motivaient une dernière fois. Cole Palmer en a même profité pour lui faire un petit câlin.

Ce qu’on ne sait pas, c’est s’il lui a chuchoté à l’oreille qu’il voudrait un penalty en échange.

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