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Le Bayern Munich s’en remet (encore) à Harry Kane pour filer en finale

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Le Bayern Munich s’en remet (encore) à Harry Kane pour filer en finale

  Bayer Leverkusen 0-2 Bayern Munich

Buts : Kane (22e) et Díaz (90e+3)

Le triplé, c’est toujours possible ! Déjà champion de Bundesliga et qualifié dans le dernier carré de la Ligue des champions, le Bayern Munich est désormais en finale de la Coupe d’Allemagne : opposés au Bayer Leverkusen, les Bavarois se sont imposés grâce à un but de l’inévitable Harry Kane. Au bout de 20 minutes, l’attaquant anglais a en effet profité d’un bon service de Jamal Musiala pour achever une belle action collective.

Un seul tir cadré pour les locaux

Plutôt mérité étant donné que les visiteurs ont largement eu la possession de balle en leur faveur (60% du temps), ont beaucoup tenté (une grosse quinzaine de frappes essayées) et ont peu concédé (un tir cadré seulement). Les locaux ont finalement attendu le temps additionnel pour craquer complètement, Luis Díaz signant sereinement le break à la limite du hors-jeu. L’histoire serait-elle en route ?

Sans jouer, le Bayern Munich fait un grand pas vers le titre de champion d’Allemagne

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