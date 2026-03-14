S’abonner au mag
  • Bundesliga
  • J26
  • Leverkusen-Bayern (1-1)

Réduit à 9, le Bayern sauve le nul à Leverkusen

QB
7 Réactions
Réduit à 9, le Bayern sauve le nul à Leverkusen

Bayer Leverkusen 1-1 Bayern

Buts : Garcia (6e) // Díaz (69e)

Expulsions : Jackson (42e) et Díaz (84e) pour le Rekordmeister

Comme quoi, le Bayern n’est pas injouable. Le leader de la Bundesliga a frôlé la correctionnelle sur la pelouse de Leverkusen ce samedi (1-1). Le Bayer a attaqué fort : le jeune Montrell Culbreath (18 ans) a gratté le ballon dans les pieds de Luis Díaz, et Aleix Garcia a fini le travail avec un tir dévié par Jonathan Tah (1-0, 6e). Pas vraiment le départ dont rêvait le gardien bavarois, Sven Ulreich, pour son premier match depuis septembre 2024.

La grimace de Vincent Kompany s’est encore accentuée lorsque l’arbitre a sorti le carton rouge pour Nicolas Jackson, auteur d’un tacle très en retard sur la cheville de Martin Terrier dans le rond central (42e). Encore remplaçant, Harry Kane a cru égaliser 50 secondes après son entrée en jeu, grâce à son pressing, mais la vidéo a révélé qu’il avait contré le dégagement de Janis Blaswich avec le coude (61e).

Le Bayern a finalement remis les compteurs à zéro à la suite d’une passe totalement ratée de Robert Andrich : Michael Olise a immédiatement décalé Luis Díaz et le Colombien a égalisé du plat du pied (1-1, 69e). L’ancien chouchou d’Anfield a vécu un drôle de samedi, puisqu’il a ensuite reçu un deuxième jaune pour simulation (84e). Le Bayern a failli le payer cher : Jonas Hofmann a profité du mauvais alignement de la défense pour libérer la BayArena… avant que l’arbitre signale un hors-jeu pas évident à vitesse réelle (90e+3). Plus de peur que de mal pour le futur champion, qui compte toujours neuf points d’avance.

Arsenal, qui devra encore se coltiner cette équipe de Leverkusen, n’en dira peut-être pas autant mardi soir.

Le PSG sur le point de laisser filer un de ses talents en Allemagne ?

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.