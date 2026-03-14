Réduit à 9, le Bayern sauve le nul à Leverkusen

Bayer Leverkusen 1-1 Bayern

Buts : Garcia (6e) // Díaz (69e)

Expulsions : Jackson (42e) et Díaz (84e) pour le Rekordmeister

Comme quoi, le Bayern n’est pas injouable. Le leader de la Bundesliga a frôlé la correctionnelle sur la pelouse de Leverkusen ce samedi (1-1). Le Bayer a attaqué fort : le jeune Montrell Culbreath (18 ans) a gratté le ballon dans les pieds de Luis Díaz, et Aleix Garcia a fini le travail avec un tir dévié par Jonathan Tah (1-0, 6e). Pas vraiment le départ dont rêvait le gardien bavarois, Sven Ulreich, pour son premier match depuis septembre 2024.

La grimace de Vincent Kompany s’est encore accentuée lorsque l’arbitre a sorti le carton rouge pour Nicolas Jackson, auteur d’un tacle très en retard sur la cheville de Martin Terrier dans le rond central (42e). Encore remplaçant, Harry Kane a cru égaliser 50 secondes après son entrée en jeu, grâce à son pressing, mais la vidéo a révélé qu’il avait contré le dégagement de Janis Blaswich avec le coude (61e).

Nicolas Jackson is sent off 🟥 pic.twitter.com/7ASXPXaSzJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 14, 2026

Le Bayern a finalement remis les compteurs à zéro à la suite d’une passe totalement ratée de Robert Andrich : Michael Olise a immédiatement décalé Luis Díaz et le Colombien a égalisé du plat du pied (1-1, 69e). L’ancien chouchou d’Anfield a vécu un drôle de samedi, puisqu’il a ensuite reçu un deuxième jaune pour simulation (84e). Le Bayern a failli le payer cher : Jonas Hofmann a profité du mauvais alignement de la défense pour libérer la BayArena… avant que l’arbitre signale un hors-jeu pas évident à vitesse réelle (90e+3). Plus de peur que de mal pour le futur champion, qui compte toujours neuf points d’avance.

Arsenal, qui devra encore se coltiner cette équipe de Leverkusen, n’en dira peut-être pas autant mardi soir.

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