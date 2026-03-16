Quand Jonathan Tah est à deux doigts de se tromper de vestiaire

Les vieilles habitudes ont la vie dure. Réduit à 9 contre 11, le Bayern Munich a dû se contenter qu’un match nul (1-1) dans le choc de la 26e journée de Bundesliga contre le Bayer Leverkusen, ce samedi. Jonathan Tah, le défenseur du Bayern, est revenu à la BayArena pour la première fois depuis son départ de Leverkusen l’été dernier.

L’international allemand, malheureux sur le but de son ancien club, s’est fait remarquer après l’échauffement : au moment de regagner les vestiaires, il était tout proche de rentrer dans celui… du Bayer Leverkusen. Se rendant compte de son erreur, Tah s’est rapidement précipité en direction du bon vestiaire.

😅 Moment lunaire ce week-end : Jonathan #Tah a failli rentrer dans le vestiaire du… Bayer Leverkusen #B04 Problème : ce n’était plus son équipe. 😭 Les vieilles habitudes ont la vie (très) dure. Les CM du club et de la ligue se sont évidemment régalés 😂 #Bundesliga pic.twitter.com/Xm63fqwKfG — Unser Fußball (@unserfussball) March 16, 2026

Tah et le Bayer : dix ans de vie commune

Avant de rejoindre le Bayern à l’intersaison 2025-2026, Jonathan Tah a passé dix ans à Leverkusen. Le défenseur central de 30 ans aux 402 matchs chez le champion d’Allemagne 2024 a gardé ses bonnes vieilles habitudes malgré le changement de tunique.

Il vaudrait mieux lui rappeler qu’il doit jouer contre l’Atalanta et non Arsenal en Ligue des champions.

Réduit à 9, le Bayern sauve le nul à Leverkusen