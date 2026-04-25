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Les ultras stéphanois contre la loi Ripost

UL, avec TJ à Geoffroy-Guichard
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Les ultras stéphanois contre la loi Ripost

La passion ne se dissout pas. Dans une soirée incandescente, le choc entre Troyes et Saint-Étienne, premier et troisième de Ligue 2, a aussi été l’occasion d’exprimer une opposition à la politique gouvernementale. Les Green Angels ont ainsi déployé une tribune contre la loi Ripost. Le projet de loi a été présenté fin mars par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez. Le texte vise à « la prévention et la répression de plusieurs infractions, comme l’usage détourné de protoxyde d’azote, les rave parties, les rodéos urbains et l’occupation de squats. » Les forces de police pourraient utiliser des caméras individuelles et des drones pour faire appliquer la loi.

L’article 4 dans le viseur

Sur un tifo déployé à la mi-temps, on pouvait lire : « Loi Ripost : la schizophrénie répressive continue, effaçant des années de combat pour nos libertés. Supporters unis contre l’article 4. »

Cet article cristallise le ressentiment des supporters. Il est relatif aux comportements illégaux dans le cadre de manifestations sportives. Les modalités d’interdiction administrative de stade seraient favorisées, et les périmètres des cortèges pour aller aux stades réduits. Dans un avis consultatif, le Conseil d’État appelle l’attention du gouvernement sur la multiplication de « diverses dispositions de police comportant des restrictions significatives de liberté ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Nuñez, Darwin Nuñez ou les deux ?

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UL, avec TJ à Geoffroy-Guichard

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