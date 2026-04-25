Yehvann Diouf et la serviette : « Ma sécurité a été atteinte »

Une saison digne d’un scénario sorti de Hollywood. Transféré de Reims à Nice l’été dernier, Yehvann Diouf connaît une saison 2025-2026 complètement folle. Pour le meilleur et pour le pire. Point d’orgue de ces derniers mois sans queue ni tête, la finale de la CAN remportée avec le Sénégal, avant que le Maroc ne soit déclaré vainqueur sur tapis vert. Un match notamment marqué par l’affaire de la serviette d’Édouard Mendy, que le dernier rempart niçois s’est retrouvé à devoir protéger des ramasseurs de balle. De quoi le faire entrer dans la légende. « J’en ai pris conscience quand on est rentrés et que les gens m’en parlaient tout le temps, me remerciaient. Le seul truc que j’ai à dire, c’est que si ça a pu permettre à Édouard d’être dans les meilleures conditions, tant mieux, a-t-il confié dans un entretien à L’Équipe. Mais ça aurait été préférable que ça ne se passe pas. Oui, ça peut être drôle, ajouter un peu de folklore. Mais surtout, ça ne doit jamais arriver, ma sécurité a été atteinte. »

Nice comme Reims ?

De retour à Nice, le portier a d’abord dû cravacher pour retrouver sa place de titulaire, et se retrouve désormais à lutter pour le maintien. Avec l’espoir de ne pas faire un copier-collé de la saison passée, où il avait enchaîné finale de Coupe de France et barrage perdus avec Reims. « On a la chance d’avoir notre destin entre nos mains, terminer la saison avec deux matchs cruciaux à Auxerre et face à Metz, des barrages avant l’heure, assure-t-il, bien décidé à tout faire pour éviter que l’histoire ne se répète. Aujourd’hui, on a tous conscience de la situation. »

La saison 3 est déjà prévue pour le printemps 2027.