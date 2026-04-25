S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J31
  • Angers-PSG

Bagarre entre supporters parisiens sur la route d’Angers ?

TB
5 Réactions
Bagarre entre supporters parisiens sur la route d’Angers ?

Le déplacement de la honte ? Selon les informations de RMC Sports, les bus de supporters parisiens ayant pris la route d’Angers ce samedi ont fait demi-tour à la suite d’une bagarre entre deux groupes membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Le parcage parisien devrait dont rester vide pour la rencontre de cette 31e journée de championnat entre Angevins et Parisiens.

Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, surtout à quelques jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich au Parc des Princes.

La fin de l’union sacrée ?

En direct : Angers - PSG (0-0)

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.