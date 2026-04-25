Bagarre entre supporters parisiens sur la route d’Angers ?

Le déplacement de la honte ? Selon les informations de RMC Sports, les bus de supporters parisiens ayant pris la route d’Angers ce samedi ont fait demi-tour à la suite d’une bagarre entre deux groupes membres du Collectif Ultras Paris (CUP). Le parcage parisien devrait dont rester vide pour la rencontre de cette 31e journée de championnat entre Angevins et Parisiens.

🔴🔵 INFO @RMCsport : Le déplacement des ultras parisiens à Angers est annulé. Les cars du Collectif Ultras Paris font demi-tour et rentrent à Paris. Cela fait suite à un affrontement entre deux groupes du CUP sur le trajet.#RMCLive #SCOPSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) April 25, 2026

Une bien mauvaise nouvelle pour le club de la capitale, surtout à quelques jours de la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich au Parc des Princes.

La fin de l’union sacrée ?

En direct : Angers - PSG (0-0)