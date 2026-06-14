Sébastien Migné : « Tout est possible face au Brésil »

En mission.

Débarqué en conférence de presse d’après-match après la défaite des siens face à l’Écosse (0-1), Sébastien Migné, le sélectionneur d’Haïti, s’est affirmé « fier » de ses « gars », auteurs d’une prestation solide face à la 42e nation mondiale.

« On est déçus… Mais on est là. On est conditionnés depuis le départ à se dire que ce ne sera pas facile. On a été très intéressants dans l’élaboration du jeu jusqu’à 25m du but adverse, où ensuite on a manqué un peu de spontanéité. Également dans nos prises de décisions. L’axe de travail est tout trouvé. À 1-0, il s’agissait d’emballer la rencontre, mais de ne pas s’emballer complètement : ça peut se jouer à la différence de buts. On sait qu’en cas de victoire lors d’un des trois matchs, on peut toujours être en course, avec le système des meilleurs troisièmes. Mais surtout, quelle chance de jouer dans cette ambiance, sachant qu’on n’a pas pu jouer à domicile (l’insécurité actuelle du pays a obligé la sélection à disputer toutes ses rencontres à l’extérieur, notamment à Curaçao, Migné ayant affirmé ne jamais avoir mis les pieds sur l’île depuis sa prise de poste en 2024, NDLR), on a été privés de cette ambiance avec nos gars, et c’était formidable. On ne va rien lâcher. »

Déjà projeté sur la prochaine rencontre face au Brésil, dans cinq jours à Philadelphie, le natif de la Roche-sur-Yon a joué la carte de celui qui connaît la recette : « C’est une montagne qui se présente face à nous, on va atteindre des sommets. Mais je dirais que nos adversaires ont beaucoup plus à perdre que nous. Avec le Cameroun, nous leur avions fait mordre la poussière lors de la dernière édition (1-0, but de Vincent Aboubakar, NDLR). Tout est possible. »

Chiche ?

Revivez Australie - Turquie (2-0)