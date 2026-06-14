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Alerte tornade pour les Three Lions à Kansas City

AC
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Alerte tornade pour les Three Lions à Kansas City

Ça souffle fort sur le camp d’entraînement des Anglais de Thomas Tuchel.

Comme le rapporte The Athletic, les Three Lions ont reçu l’ordre de se mettre à l’abri ce samedi soir à cause d’une alerte ouragan. Vers 20h30, les membres de la sélection ont reçu une alerte sur leurs téléphones respectifs leur indiquant « de se réfugier dans un lieu sûr, loin des fenêtres », par crainte de rafales de vent pouvant avoisiner les 130 km/h.

L’entraînement de dimanche maintenu avant la Croatie

L’alerte s’est renforcée au fil de la soirée avant finalement d’être levée pour Kansas, où réside la sélection anglaise, la tornade ayant été signalée plus tard dans le Missouri mais finalement suffisamment loin de leur lieu de résidence. Malgré quelques coupures d’électricité, l’Angleterre va maintenir son entraînement de veille de match ce dimanche au Swope Soccer Village dimanche, avant son entrée dans la compétition prévue contre la Croatie, ce mardi, à Dallas dans le groupe L.

La grosse mésaventure de l’Angleterre en pleine préparation

AC

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