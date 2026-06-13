Le Ghana prend la défense de Thomas Partey

Interdit de pénétrer sur le territoire canadien à la suite d’accusations de viol et d’agression sexuelle pour lesquelles il doit encore être jugé, Thomas Partey a reçu le soutien de son gouvernement. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Sam Okudzeto Ablakwa, a en effet appelé à la révision de cette décision pour permettre au milieu de terrain de participer au premier match des Black Stars face au Panama, dans la nuit de mercredi à jeudi à Toronto. « Le Ghana a adressé une note officielle de protestation », réclamant que le Canada revienne sur cette « décision malheureuse », a affirmé ce dernier.

Partey autorisé à jouer aux États-Unis

« Tout en respectant le droit souverain du Canada de faire appliquer ses lois en matière d’immigration, le Ghana estime que le fait de s’appuyer sur des accusations non prouvées en l’absence d’une décision judiciaire soulève des questions fondamentales d’équité et de proportionnalité », poursuit Sam Okudzeto Ablakwa dans sa déclaration. Alors que sa présence sur le sol américain a été acceptée par les États-Unis, Partey pourra être aligné pour les deux matchs de poule suivants, face à l’Angleterre et la Croatie.

Thomas Partey interdit d’entrer au Canada