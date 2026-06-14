Le beau geste du Premier ministre envers les joueurs du Portugal

Comme chacun sait, l’équipe du Portugal est toujours très liée à Diogo Jota, décédé il y a un an déjà dans un accident de voiture. Un exemple de cette attache étant le nom de l’ancien attaquant des Reds à chaque liste, avec la mention « 27 joueurs +1 ». Mais les joueurs de la Selecao ne sont pas les seuls à penser à lui. En effet, avant de partir pour l’Amérique, la sélection portugaise se rendait au palais de Belém pour avoir quelques mots du pouvoir présidentiel.

Avec eux pour l’éternité

Plus que des mots, c’est un véritable cadeau que va faire Luís Montenegro, premier ministre du Portugal depuis 2024. Le chef de la coalition de centre-droit n’a pas manqué d’offrir à chaque joueur un bracelet. Avec les inscriptions suivantes : le nom de Diogo Jota, associé au nom de chaque joueur des 26 appelés. Un honneur que Vitinha raconte en conférence de presse : « le Premier ministre nous a laissé le choix de pouvoir le porter toute la journée et le retirer s’il nous gênait durant les matchs. Évidemment, nous avons reçu ce bracelet avec beaucoup d’émotions et nous le porterons à chaque instant ». Le tout en ayant l’accord de la FIFA pour pouvoir porter ces bouts de cuir durant les rencontres.

O primeiro-ministro Luís Montenegro ofereceu uma pulseira a todos os jogadores com os seus nomes e o de Diogo Jota, que vai ser usada durante o Mundial 🇵🇹 pic.twitter.com/3koSa6zfxo — B24 (@B24PT) June 13, 2026

Au lieu de faire le « SIUUUUUU », Cristiano pourra embrasser son poignet cette fois.