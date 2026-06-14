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Malgré son arrivée au LOSC, Davide Ancelotti figure dans le staff du Brésil au Mondial

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Malgré son arrivée au LOSC, Davide Ancelotti figure dans le staff du Brésil au Mondial

Les vacances ne seront pas très longues.

Alors que le retour à l’entraînement du LOSC est prévu le 1er août prochain, son futur entraîneur, lui, est bien loin de penser à cela. Et pour cause, on a aperçu Davide Ancelotti aux côtés de son père, Carlo, sur le banc brésilien cette nuit pour l’entrée en lice de la Seleção face au Maroc. Au moment de sa signature à Lille, on ne savait pas réellement si l’Italien allait accompagner son paternel en terre américaine ou s’il allait tout de suite venir dans le Nord pour préparer le prochain exercice. Si le Brésil va jusqu’au bout du Mondial, Ancelotti sera donc tenu de rester jusqu’au 19 juillet prochain avec la sélection brésilienne, ce qui ne lui laisserait qu’une grosse dizaine de jours ensuite avant de venir s’occuper d’Olivier Giroud, Benjamin André et consorts.

Pas sûr qu’il entraîne beaucoup le très courtisé Ayyoub Bouaddi, en revanche.

Carlo Ancelotti : « Je n’accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »

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