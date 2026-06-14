Le bel hommage de Julian Nagelsmann à Dick Advocaat

Quelques compliments avant la bataille.

À la veille de l’entrée en lice de sa Mannschaft au Mondial, Julian Nagelsmann a rendu un très bel hommage en conférence de presse à Dick Advocaat, sélectionneur de Curaçao, qu’il défiera ce dimanche à 19 heures. « Dick Advocaat est un homme brillant, qui effectue un excellent travail avec Curaçao. Il a une carrière incroyable, son équipe s’est qualifiée pour la première fois à la Coupe du monde, et c’est la récompense de son travail. Je l’ai rencontré quelques fois. C’est toujours sympa de lui parler et d’échanger avec des gens qui possèdent une telle expérience. Je suis un jeune coach, je peux toujours apprendre des gens comme lui. Demain (dimanche), avant le match, je lui dirai bonjour. Pendant, on va se battre, et après le match, nous serons de nouveau amis », a lâché le technicien allemand, concédant néanmoins qu’à l’âge de son confrère, il espérait avoir « d’autres choses à faire ».

Neuer gardera la cage allemande

Pêle-mêle, Nagelsmann a aussi répondu diplomatiquement aux critiques faites par Jürgen Klopp et Thomas Müller sur sa liste : « Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour moi de parler de ce sujet. Tout le monde peut avoir un avis. J’ai mon avis sur ça, mais je ne vais pas vous le dire. Au moins, nous avons beaucoup d’experts, Thomas et Jürgen ont eu beaucoup de succès dans le football, et ils ont le droit de parler de tout ce qu’ils veulent. Je me concentre sur mon équipe, je me concentre sur mon travail, j’essaie de gagner le prochain match et encore le suivant. » Avant de rassurer toute l’Allemagne sur la présence de toutes ses forces vives et notamment de Manuel Neuer : « Il va débuter, tous les joueurs sont prêts. »

Et il vaudrait mieux pour la Mannschaft que Neuer ne soit pas trop sollicité dès le match d’ouverture…

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