Carlo Ancelotti : « Je n'accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement »

Vivement Neymar !

Le Brésil n’a pas gagné pour son entrée en lice, le Brésil a même été par moments malmené par le Maroc, et le Brésil peut déjà se poser des questions. Pour autant, Carlo Ancelotti a tenu à calmer tout le monde en conférence de presse d’après-match : pour l’Italien, il n’est pas question de tout remettre en cause. « Je pense que l’équipe était un peu anxieuse au début. Les nerfs étaient à vif. Nous n’avons pas beaucoup gardé le ballon. La seconde période a été bien meilleure, mais c’était encore difficile. Je suis certain que l’équipe fera mieux lors du prochain match. L’équipe s’est battue jusqu’à la dernière minute, c’est l’aspect positif. Il est assez clair que nous devons nous améliorer », a-t-il tempéré.

Pas convaincu de la première période de ses gars, Ancelotti a procédé à deux changements dès le début de la deuxième mi-temps, sortant Casemiro et Roger Ibañez. Qu’il a ensuite défendus face à la presse. « Ce sont de bons joueurs. Je pense avoir fait les bons choix et je n’accepterai aucune critique visant les joueurs individuellement. Si critique il y a, elle concerne toute l’équipe, qui n’a pas bien joué en première période », a-t-il dit, gardant conscience qu’il ne faut pas tout résumer à une seule partie : « On ne peut pas penser que l’équipe sera parfaite dès le début, on ne gagne pas la Coupe du monde au premier match. Ma confiance envers les joueurs est totale. Dans le football, tout ne se passe pas à la perfection. Ce n’est que le début du chemin. »

Il vaudra quand même mieux éviter un quelconque faux pas contre Haïti samedi prochain.

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