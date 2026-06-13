Manu Koné évoque ses souvenirs de Coupes du monde

Vivement mardi. À quelques jours d’effectuer ses grands débuts en Coupe du monde face au Sénégal, Manu Koné a sans grande surprise insisté sur l’importance de cette première rencontre. « Il faut bien rentrer dans cette compétition. On sait que c’est une très bonne équipe, c’est le champion d’Afrique. On s’attend à un match compliqué mais on a confiance en nos qualités », a-t-il déroulé en conférence de presse. Avant de se tourner vers le passé, et notamment la fameuse victoire des Lions de la Teranga, qui avaient précipité la chute des Bleus en 2002 : « J’avais un an, j’ai pas pu voir le match. J’ai vu que c’était une défaite. 24 ans sont passés, on est au moment présent. On a confiance en nos qualités, j’ai confiance en mon équipe et je sais que si on met tout en place… »

Sur les Champs en 2018, devant la TV en 2022

Plus récemment, le milieu de terrain de l’AS Rome a pu vibrer devant les parcours de cette équipe de France, triomphante en Russie puis vaincue en finale du côté du Qatar. « La Coupe du monde 2018, j’étais sur les Champs avec mes amis, en voiture, on criait partout, se rappelle Koné. 2022, j’étais devant ma télé. J’ai plein de souvenirs. J’en parle parfois avec mes amis, ma famille. Quand je repense à mon parcours, c’est une grande fierté et j’espère représenter dignement l’équipe de France. »

Histoire de compléter la collection de quelques jolis souvenirs supplémentaires.

Le joli discours de Rayan Cherki sur la composition de l'équipe de France