S’abonner au mag
  • Liga
  • J32
  • Getafe-Barça (0-2)

Le Barça fonce vers le titre

TB
Réactions
Le Barça fonce vers le titre

Getafe 0-2 FC Barcelone

Buts : F. López (45e) et Rashford (74e)

Le suspense s’en est allé. Au lendemain du nul concédé par le Real Madrid à Séville, le Barça a fait le break dans la course au titre sur la pelouse de Getafe (0-2). Ce succès porte l’avance des Blaugrana à onze unités, alors qu’il n’en reste que 15 à distribuer d’ici la fin de saison. Les Catalans ont d’abord pris leur temps, ne piquant que juste avant les citrons par Fermín López, parfaitement servi plein axe par Pedri (0-1, 45e).

Rashford à toute vitesse

Au retour des vestiaires, Dani Olmo ou Pau Cubarsí laissent filer l’opportunité de plier l’affaire, laissant les Azulones espérer. Et trop se projeter, au point d’être pris sur une relance de Robert Lewandowski pour Marcus Rashford, qui file mettre les siens à l’abri (0-2, 74e). Un revers dommageable pour les locaux, qui perdent de précieux points dans la course à une qualification européenne.

Circulez, il n’y a plus (grand-chose) à voir.

Le Barça tranquille face à Getafe

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.