Le Barça fonce vers le titre

Getafe 0-2 FC Barcelone

Buts : F. López (45e) et Rashford (74e)

Le suspense s’en est allé. Au lendemain du nul concédé par le Real Madrid à Séville, le Barça a fait le break dans la course au titre sur la pelouse de Getafe (0-2). Ce succès porte l’avance des Blaugrana à onze unités, alors qu’il n’en reste que 15 à distribuer d’ici la fin de saison. Les Catalans ont d’abord pris leur temps, ne piquant que juste avant les citrons par Fermín López, parfaitement servi plein axe par Pedri (0-1, 45e).

Rashford à toute vitesse

Au retour des vestiaires, Dani Olmo ou Pau Cubarsí laissent filer l’opportunité de plier l’affaire, laissant les Azulones espérer. Et trop se projeter, au point d’être pris sur une relance de Robert Lewandowski pour Marcus Rashford, qui file mettre les siens à l’abri (0-2, 74e). Un revers dommageable pour les locaux, qui perdent de précieux points dans la course à une qualification européenne.

Circulez, il n’y a plus (grand-chose) à voir.

Le Barça tranquille face à Getafe