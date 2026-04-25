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Anne Hathaway déclare sa flamme pour un club anglais

UL
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Anne Hathaway déclare sa flamme pour un club anglais

Dure confession… On saura vite s’il s’agit d’un porte-bonheur ou d’une Paul Bernardoni version Premier League, mais Anne Hataway a un club préféré. Dans une interview a la BBC, l’actrice du Diable s’habille en Prada a clamé son amour pour… Arsenal. Sa passion pour les Gunners, qu’elle partage avec son paternel, date du début des années 2000. « Nord-Londienne pour toujours, contre vents et marées. Il y a cette équipe, qu’on appelle les Invincibles. C’était la plus belle période de Thierry Henry, » raconte celle qui a également joué dans Interstellar. Possible que des astronautes retournent sur la Lune avant qu’Arsenal ne remporte la Premier League.

Sa déclaration ressemble à celle d’un autre New yorkais : Zohran Mamdani. Le maire de la ville est lui aussi tombé croc love des Invincibles, déclarant sa flamme pour Pascal Cygan, entre autres. Ed Sheeran et Ipswich Town, à côté, c’est du district !

Timothée Chalamet n’a plus qu’à aller se rhabiller.

UL

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