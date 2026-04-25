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Gros coup dur pour le PSG avant le Bayern ?

TB
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Gros coup dur pour le PSG avant le Bayern ?

Inquiétude dans la capitale. Sorti à la mi-temps sur la pelouse d’Angers, Achraf Hakimi pourra-t-il tenir sa place face au Bayern, mardi soir en demi-finales allers de Ligue des champions ? Titulaire sur son aile droite, l’international marocain a fait signe à plusieurs reprises à son banc avant la pause. Puis, alors que Dro Fernández s’apprêtait à le remplacer, il a tenu sa place jusqu’aux citrons. Il n’est en revanche pas revenu sur la pelouse après le break, laissant planer le doute sur son état physique.

Nuno Mendes de retour

Luis Enrique a d’ailleurs opéré un triple changement lors de la reprise, Lucas Hernandez (visiblement en délicatesse avec sa cuisse) et Fabián Ruiz (de retour comme titulaire) quittant également le pré. Ménagé depuis le combat d’Anfield, Nuno Mendes a pour sa part retrouvé le chemin de la compétition dans les dernières minutes de la partie.

C’est parti pour 72 heures de rumeurs en tous genres…

Lucas Beraldo a les yeux rivés sur le Bayern

TB

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