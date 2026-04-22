Liga : le Barça se rapproche encore du titre, mais perd Lamine Yamal

Barcelone 1-0 Celta de Vigo

But : Yamal (40e, SP) pour le Barça

Étrange match. Une blessure sur péno, un malaise en tribunes et une première mi-temps qui se finit presque à la 70e minute, c’est une drôle de rencontre qui a opposé le Barça et le Celta de Vigo. L’essentiel, c’est que le Barça s’est assuré la victoire (1-0), met le Real Madrid à neuf points à six journées de la fin et se rapproche encore un peu plus du titre.

Yamal se blesse… sur penalty !

Dans une rencontre pas franchement mémorable, le seul but de la rencontre a été inscrit sur penalty, par Lamine Yamal. Si sa frappe croisée n’a laissé aucune chance à Ionut Radu, la pépite espagnole s’est visiblement blessée au niveau de la cuisse au moment d’inscrire son 15e but de la saison en championnat.

De quoi donner une célébration moins enjouée que d’habitude, comme s’il savait tout de suite que c’était préoccupant. En attendant un diagnostic précis, c’est tout un club et même tout un pays (qui aura bien besoin de lui cet été, pour la Coupe du monde par exemple) qui retient son souffle.

Dans le même temps, un supporter a fait un malaise dans les tribunes du Camp Nou, ce qui a nécessité l’intervention des secours et provoqué l’arrêt du match pendant un gros quart d’heure. Résultat : la première mi-temps s’est achevée à l’aube de la 70e minute.

S’ils n’avaient pas joué la seconde, ça aurait été presque pareil.

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