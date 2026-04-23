Frenkie De Jong entre dans l'histoire orange du Barça

Un match pour l’histoire. La rencontre entre le FC Barcelone et le Celta de Vigo (1-0) en Liga, ce mercredi, a permis à Frenkie De Jong de devenir le Néerlandais ayant le plus joué sous les couleurs du club catalan. Le blondinet a revêtu la tunique Blaugrana pour la 293e fois de sa carrière, se faisant Cocu, Phillip de son prénom, et ses 292 apparitions entre 1998 à 2004.

Frenkie de Jong dépasse Cocu et devient le Néerlandais ayant joué le plus de matches avec le Barça (293). Félicitations, Frenkie ! 🇳🇱👏 pic.twitter.com/Gtr9YYHRrs — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 22, 2026

Un autre record en vue

Arrivé en Catalogne en 2019, Frenkie De Jong a remporté 2 Liga, 2 Coupes du Roi et 3 Supercoupe d’Espagne, soit 7 trophées. Ronald Koeman, l’ancien défenseur du FC Barcelone (1989-1995) est le seul joueur néerlandais à avoir fait mieux avec dix titres remportés, dont la C1 en 1992. Lié au Barça jusqu’en 2029, De Jong a encore le temps de briser ce record, notamment avec un autre titre de champion d’Espagne en ligne de mire.

Le digne représentant du Barçajax.

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