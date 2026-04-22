En direct : PSG - Nantes (3-0)

Côté nantais, on rappelle que Vahid Halilhodžić est suspendu pour les quatre prochaines rencontres et qu'il ne prendra pas placee sur le banc pour son retour au Parc des Princes. Le coach du FCN a choisi d'aligner son équipe en 4-5-1. Anthony Lopes est bien évidemment titulaire et capitaine ! Buteur face à Brest (1-1) ce dimanche, Mostafa Mohamed est reconduit à la pointe de l'attaque des Canaris. Il sera accompagné de Mathis Abline et Mathieu Acapandié pour animer les attaques nantaises !

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