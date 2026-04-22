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En direct : PSG - Nantes (3-0)
Le PSG tout en gestion et en maîtrise. Qu'elle va être longue, cette fin de match pour les Canaris...
LE POTEAU DE FABIÁN RUIZ ! La frappe contrée du milieu espagnol s'écrase sur le montant d'un Lopes encore resté scotché sur sa ligne. Il sait qu'on a le droit de bouger, l'ancien lyonnais ?
🔀 Les deux derniers changements pour le Paris Saint-Germain. Ibrahim Mbaye remplace l'homme du Khvicha Kvaratskhelia.
Ousmane Dembélé cède sa place à son pote Bradley Barcola.
🔀 Deux changements pour le FC Nantes. Ignatius Ganago remplace un Mostafa Mohamed transparent.
Le jeune Tabibou remplace Louis Leroux dans l'entrejeu.
OHH LA BARRE trouvée par ce coup de casque de Kvaratskhelia sur corner ! Il veut repartir avec le ballon du match, le Géorgien !
🔀 Triple changement pour le Paris Saint-Germain. Fabián Ruiz remplace João Neves.
Hakimi sort à la place de Lucas Hernandez, pendant que Mayulu fait souffler Warren Zaïre-Emery. Le match est plié, Luis Enrique peut continuer sa gestion qu'il apprécie tant !
FIOUUU Hakimi ça passe juste à côté ! Après une combinaison sur corner, Hakimi est trouvé aux 25 mètres et a tout son temps pour travailler et envoyer une belle frappe enveloppée de son pied droit ! Ça lèche le poteau d'un Lopes qui est resté figé sur sa ligne !
On était proche du CSC de Guilbert après un petit festival et un centre fort de Hakimi côté droit ! C'est chaud dans la surface de Nantes.
Que c'est facile le foot quand on s'appelle Kvara... Dommage que Monsieur n'en ait rien à cirer de notre bonne vieille Ligue 1 et qu'il frissonne juste pour la Ligue des champions.
⚽ OLALALA LE BUT de Khvicha Kvaratskhelia pour Paris !!! Mais quel chef-d'œuvre du génie géorgien ! Servi par Dembélé à l'entrée de la surface, l'ancien de Naples transperce la défense des Canaris avec un double contact délicieux avant de fusiller Lopes à bout portant ! Un but maradonesque de Kvaradona, il est fou !!
On repart sur les mêmes bases pour les Nantais : bloc à mi-hauteur compact qui coulisse et suit le cuir. Et projections en contre avec la vitesse d'Abline.
Premier coup-franc pour Hakimi capté tranquillement par Anthony Lopes.
COUP D'ENVOI DE LA SECONDE PÉRIODE AU PARC ! Les 45 dernières minutes de ce match qui ressemble à un apéro dinatoire bien chiant.
Supporters nantais, le maintien on y croit toujours ?
Bon appétit à toutes et à tous ! Je vais aller me chercher un morceau de fromage moi, tiens.
C'EST LA PAUSE AU PARC ! Les Parisiens ont fait la différence sur un penalty de Kvaratskhelia et un coup d'éclat de Désiré Doué. Les Nantais n'ont pas été ridicules, mais face au PSG, le moindre espace laissé se paye cash !
"Ô Ville Lumièreeee, sens la chaleur de notre cœur" retentit au Parc juste avant la pause.
L'arrêt de Safonov après le coup de canon d'Abline sur le coup franc qui suit la faute de Zabarnyi ! L'attaquant nantais avait frappé coup du pied et a obligé Safonov à aller la chercher. Il est en vue, l'ancien rennais !
🟨 Carton jaune pour Illia Zabarnyi. Quelques instants après son excellent retour défensif sur Abline, l'Ukrainien commet une grosse erreur et concède une faute évitable à l'entrée de la surface. On lui a porté l'œil...
Quel retour de Zabarnyi sur Abline ! Le numéro 10 nantais avait déposé tout le monde côté droit, mais l'Ukrainien a fermé la porte et contré le tir du Nantais ! Un Ukrainien qui sauve un Russe, et si un match contre Nantes était la clé pour résoudre le conflit ?
⚽ OHHH LE BUT DU BREAK de Désiré Doué pour Paris ! Quel pétard énorme du crack parisien ! Tout part de la récupération de Marquinhos sur Leroux, puis Dembélé sert Hakimi qui lance ensuite en profondeur Doué. Dans un angle fermé, l'ancien rennais envoie une praline dans la lucarne opposée de Lopes !
La frappe trop molle et trop écrasée de Matthis Abline à l'entrée de la surface ! C'est capté par Safonov, mais ça confirme que Nantes va mieux !
🟨 Carton jaune pour Warren Zaïre-Emery. Le jeune parisien écrase complètement le pied de Lepenant, qui souffre au sol. Première biscotte de cette rencontre !
On est tombé dans un faux rythme au Parc. Le soleil se couche, l'ambiance est timide, les courses sont très tranquilles, Vahid est en tribunes pépère... Personne n'a envie d'être là visiblement !
Nouvelle récupération de Beraldo dans les pieds de Machado. Il est dans son match, le Brésilien. Déjà 4 interceptions pour lui. Le nouveau Busquets ?
L'arbitre va bientôt lever la main pour jeu passif, les Rouge-et-Bleu multiplient les passes pour contourner le bloc nantais. Ah, on est pas au Hand ?
BUT REFUSÉ pour le FC Nantes ! Louis Leroux était très légèrement hors-jeu. Cruel pour les Nantais, qui ont installé la panique dans la surface parisienne sur l'une de leurs premières incursions !
OUHHHH LE PREMIER TIR NANTAIS ! La frappe lointaine de Lepenant est contrée et passe juste au-dessus de la barre de Safonov ! Il était en peignoir et en pantoufles le Russe, il fallait le sortir de sa sieste.
OH L'ARRÊT DE LOPES FACE À DEMBÉLÉ DANS UN ANGLE TRÈS FERMÉ ! Les Nantais sont en apnée totale !
Clément Turpin stoppe momentanément la rencontre après des chants et des banderoles jugées "injurieuses" des supporters nantais. Bronca du Parc dans la foulée...
La bonne entame nantaise n'aura duré que 10 minutes... Les Canaris sont asphyxiés et acculés par les Parisiens. La vente de Girotto n'a toujours pas été digérée...
⚽ L'OUVERTURE DU SCORE de Khvicha Kvaratskhelia pour le PSG !! Le Géorgien ne tremble pas pour tromper Anthony Lopes tout en justesse ! Le capitaine nantais avait pourtant plongé du bon côté et effleuré le ballon. 1-0 pour Paris !
Penalty pour le PSG ! Clément Turpin est appelé par ses assistants vidéo et siffle un penalty après une faute de main dans la surface sur la tête de Marquinhos !
Au tour de Warren Zaïre-Emery d'effectuer un retour important sur Mathis Abline !
Le centre d'Hakimi au point de penalty ne trouve pas preneur ! Comme face à Lyon, personne pour reprendre un centre. Et pourtant cette fois, Gonçalo "Casper" Ramos n'est pas là.
Pour l'instant, le bloc nantais est très mobile et coulisse bien pour fermer les espaces. Ils sont bien en place, les Canaris !
Énorme retour de Machado sur Désiré Doué ! Et en plus l'ancien lensois obtient la sortie de but.
Première minute et première indication : c'est Warren Zaïre-Emery qui prend pour l'instant place dans le couloir gauche de la défense parisienne ! Beraldo continue donc dans l'entrejeu en tant que numéro 6. Il est tétu Luis Enrique !
C'EST PARTI AU PARC DES PRINCES pour ce match en retard de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et Nantes !
Côté nantais, on rappelle que Vahid Halilhodžić est suspendu pour les quatre prochaines rencontres et qu'il ne prendra pas placee sur le banc pour son retour au Parc des Princes. Le coach du FCN a choisi d'aligner son équipe en 4-5-1. Anthony Lopes est bien évidemment titulaire et capitaine ! Buteur face à Brest (1-1) ce dimanche, Mostafa Mohamed est reconduit à la pointe de l'attaque des Canaris. Il sera accompagné de Mathis Abline et Mathieu Acapandié pour animer les attaques nantaises !
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On découvre ensemble le onze concocté par Luis Enrique ! Le coach parisien a décidé d'aligner d'emblée son trident offensif Kvaratskhelia-Dembélé-Doué. Annoncé titulaire, Chevalier prend finalement place sur le banc au profit de Safonov. Après quatre matchs de rang à chauffer le banc, Dro Fernández fait son grand retour va honorer sa 4e titularisation avec Paris. En défense, Zabarnyi a été reconduit malgré ses difficultés face à Lyon, à l'instar d'un Lucas Beraldo aligné au poste de latéral gauche.
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Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce live pour vivre tous ensemble le match décalé de la 26e journée de Ligue 1 entre le PSG et le FC Nantes ! Les Parisiens laveront-ils l'affront de Lyon ? Les Nantais vont-ils créer l'exploit dans leur course pour le maintien ?
🔀 Les deux derniers changements pour le Paris Saint-Germain. Ibrahim Mbaye remplace l'homme du Khvicha Kvaratskhelia.
Ousmane Dembélé cède sa place à son pote Bradley Barcola.
🔀 Deux changements pour le FC Nantes. Ignatius Ganago remplace un Mostafa Mohamed transparent.
Le jeune Tabibou remplace Louis Leroux dans l'entrejeu.
🔀 Triple changement pour le Paris Saint-Germain. Fabián Ruiz remplace João Neves.
Hakimi sort à la place de Lucas Hernandez, pendant que Mayulu fait souffler Warren Zaïre-Emery. Le match est plié, Luis Enrique peut continuer sa gestion qu'il apprécie tant !
⚽ OLALALA LE BUT de Khvicha Kvaratskhelia pour Paris !!! Mais quel chef-d'œuvre du génie géorgien ! Servi par Dembélé à l'entrée de la surface, l'ancien de Naples transperce la défense des Canaris avec un double contact délicieux avant de fusiller Lopes à bout portant ! Un but maradonesque de Kvaradona, il est fou !!
🟨 Carton jaune pour Illia Zabarnyi. Quelques instants après son excellent retour défensif sur Abline, l'Ukrainien commet une grosse erreur et concède une faute évitable à l'entrée de la surface. On lui a porté l'œil...
⚽ OHHH LE BUT DU BREAK de Désiré Doué pour Paris ! Quel pétard énorme du crack parisien ! Tout part de la récupération de Marquinhos sur Leroux, puis Dembélé sert Hakimi qui lance ensuite en profondeur Doué. Dans un angle fermé, l'ancien rennais envoie une praline dans la lucarne opposée de Lopes !
🟨 Carton jaune pour Warren Zaïre-Emery. Le jeune parisien écrase complètement le pied de Lepenant, qui souffre au sol. Première biscotte de cette rencontre !
⚽ L'OUVERTURE DU SCORE de Khvicha Kvaratskhelia pour le PSG !! Le Géorgien ne tremble pas pour tromper Anthony Lopes tout en justesse ! Le capitaine nantais avait pourtant plongé du bon côté et effleuré le ballon. 1-0 pour Paris !
Paris Saint-Germain
FC Nantes
Par Vincent Miffon