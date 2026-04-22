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Il pourrait y avoir huit clubs français en Coupes d'Europe la saison prochaine

VM
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Il pourrait y avoir huit clubs français en Coupes d'Europe la saison prochaine

Farmers League, vous avez dit ? Alors que la fin de saison des clubs français est excitante au possible avec du suspense dans la course au titre et à l’Europe en championnat, la Coupe de France et les demi-finales européennes du PSG et de Strasbourg, la Ligue 1 pourrait envoyer huit représentants en Coupes d’Europe la saison prochaine.

Lens et Strasbourg peuvent tout chambouler

Ce scénario – assez improbable mais pas impossible – qui verrait la 8e place de Ligue 1 devenir qualificative pour l’Europe dépend de trois facteurs : Lens doit remporter la Coupe de France, et Strasbourg doit aller au bout en Ligue Conférence tout en terminant 7e ou 8e du championnat (les Alsaciens sont actuellement huitièmes).

On vous explique : pratiquement déjà qualifiés pour la Ligue des champions par le biais du championnat, les Sang et Or redistribueraient alors leur ticket pour la Ligue Europa offert par leur victoire en Coupe de France au 7e de Ligue 1. Et si ce même 7e est le RCSA et que celui-ci s’est déjà qualifié pour la C3 grâce à un triomphe en Ligue Conférence, alors la 8e place en Ligue 1 obtiendrait à son tour un billet pour les barrages de la C4. Et si Strasbourg finit 8e mais remporte aussi la Ligue Conférence et que Lens remporte la Coupe de France, alors la 7e place deviendrait aussi qualificative pour la C4. On vous l’accorde, ça suppose un sacré concours de circonstance, mais ça représenterait une excellente nouvelle pour le football français et le coefficient UEFA.

Et le mieux dans ce scénario : l’OGC Nice n’aurait pas besoin de se ridiculiser sur la scène européenne.

Ce dernier carré de Coupe de France est déjà magique

VM

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