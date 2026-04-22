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Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

TC
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Waldemar Kita ne pense pas que Vahid Halilhodžić aurait pu se battre à 73 ans

Papy fait de la résistance ? Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a réagi sur RMC à la sanction de 4 matchs infligée au coach des Canaris, Vahid Halilhodžić, après le carton rouge reçu contre Brest ce week-end. « Je suis profondément choqué par cette décision de la commission de discipline, qui est une profonde injustice pour le club. »

Kita n’a pas mâché ses mots concernant le caractère exagéré de la sanction à l’encontre du technicien bosnien : « La sanction est totalement disproportionnée, je dis bien disproportionnée, à l’encontre du coach. »

Kita ne veut pas en rester là

En plus de contester la décision prise par la commission de discipline, Kita s’est amusé du ridicule de la situation : « On lui donne quatre matchs parce qu’il a touché l’arbitre ? Est-ce que vous pensez qu’il allait se battre avec l’arbitre, à 73 ans ? » Le président polonais n’a pas dit son dernier mot et a reconnu travailler avec ses avocats pour « approfondir le sujet, qui est quand même très grave ».

Ce qui est très grave, aussi, c’est sa gestion du club depuis près de deux décennies.

Vahid Halilhodžić : pour l’honneur et pour le pire

TC

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