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Sangaré emporté par la foule de Bollaert

UL
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Sangaré emporté par la foule de Bollaert

Quel kif ! Au terme de sa demie parfaitement maîtrisée contre Toulouse, Lens a fait la fête. Le stade Bollaert a connu son premier envahissement de terrain depuis la montée en Ligue 1 en 2009. Mamadou Sangaré a bien kiffé le moment. Sur la pelouse au coup de sifflet final, le milieu lensois a vu les supporters accourir vers lui, puis le porter vers ses vestiaires. « Chui vivant, a-t-il souri sur ses réseaux sociaux. En revanche quel kif, ce feeling avec eux ! » 

« Reste joueur de foot, c’est mieux »

Le milieu a fait la fête au milieu des Lensois, invitant ses coéquipiers à s’ambiancer devant le public de Bollaert. Pierre Sage, tout sourire derrière son équipe, en a rigolé, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club : « Reste joueur de foot, c’est mieux. » En conférence de presse, l’entraîneur a tempéré : « Je vous avoue que le fait que ça ait tardé un peu, que le public nous a empêchés de faire le tour d’honneur, m’a fait un peu redescendre en joie. »

L’ancien du Rapid Vienne avait également célébré cette folle soirée avec ses followers : « On est en finale !! RDV au Stade de France. C’est trop beau, merci Lens ! » Et au réveil, il a publié la une de L’Équipe, où il figure. Lens s’apprête à disputer sa première finale de Coupe de France depuis 1998.

Pour les 120 ans du club.

Les Lensois ne veulent pas crier victoire trop vite

UL

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