Le départ de Saud Abdulhamid pour le Mondial retardé à cause d’un cambriolage

On a connu meilleure préparation. Après avoir célébré la victoire en Coupe de France avec le RC Lens et ses supporters comme il se doit, Saud Abdulhamid s’est rendu à Amsterdam, aux Pays-Bas, pour le mariage d’un proche. Un repos bien mérité, avant de s’envoler outre-Atlantique pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Arabie saoudite.

Plus de passeport

Or, la Fédération saoudienne a annoncé, ce lundi que le départ du latéral droit prêté par l’AS Roma était retardé à cause d’un cambriolage. Sa voiture et certaines affaires, dont son passeport, ont été volées durant son séjour néerlandais, l’empêchant de se rendre au camp de base saoudien. La Fédé a assuré travailler avec « l’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite aux Pays-Bas afin de délivrer les documents nécessaires permettant au joueur de rejoindre la sélection ».

À noter que l’Arabie saoudite jouera tous ses matchs de poule aux États-Unis, à Miami contre l’Uruguay (16 juin), à Atlanta face à l’Espagne (21 juin) et à Houston contre le Cap-Vert (27 juin). Avec un exploit aussi grand qu’en 2022 ?

Ça, pour le coup, ce n’était pas un hold-up.

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